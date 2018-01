Webshop-iværksætter vinder pris

Den ene prismodtager, Jens-Christian Jacobsen, er medstifter af paju.gl, mens den anden prismodtager, Naasu Lund, tilbyder hesteridning i Sydgrønland.

Det skriver Greenland Business i en pressemeddelelse.

- Jens-Christian fik prisen som Det mest innovative projekt i Cool Youth Awards, hvor deltagerne skal konkurrere mod deltagere fra andre lande og 'pitche' deres projekter i præsentationer over for et internationalt dommerpanel, skriver Greenland Business.

Iværksættere: Få dagligvarer leveret hjemme

Best place-based business

Naasu Lund fik prisen som Best place-based business - et projekt, der udnytter mulighederne i et bestemt lokalområde, da hun netop sammen med sin mand driver Riding Greenland fra deres fåreholdersted Inneruulalik ved Narsaq, der tilbyder 8-dages pakketure med hesteridning.

Naasu Lund og Jens-Christian Jacobsen vandt hver deres kategori ved RYE Cool Youth Awards i Finland

Der deltog i alt 48 unge iværksættere fra områder med samme udfordringer som i Grønland.

- Dem har de grønlandske iværksættere fået inspiration og sparring fra - og kan måske samarbejde med engang, skriver Greenland Business.