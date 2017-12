Water Taxi udvider igen

Greenland Water Taxi har endnu engang fået vokseværk

Selskabet har nemlig indgået nye franchiseaftaler med endnu to bådoperatører i henholdsvis Qasigiannguit og Maniitsoq. Franchise betyder, at der er tale om selvstændige ejere, som så opererer med samme koncept, design og hjemmeside.

Samarbejdet i Qsigiannguit foregår med Qasigiannguit Tourism & Charter som er startet af Nuuk Water Taxis tidligere skipper, Aannguaq Jerimiassen, dermed kender i konceptet.

- Jeg er glad for at Aannguaq gerne ville starte op med Water Taxi i Qasigiannguit, da der også her er et

stort potentiale med fantastiske små gemte steder som kun lokale kender. Dem skal vi vise turisterne, udtaler Anders Lykke Laursen, direktør i Greenland Water Taxi.

- Jeg var glad da Anders foreslog mig at starte med Water Taxi i min hjemby, da jeg synes hele konceptet

omkring Water Taxi passer godt ind hos os med de mindre både, siger Aanguaq Jerimiassen.

I Maniitsoq vil samarbejdet foregå med folkene bag Arctic Wildlife Adventures, som i forvejen driver en

fiskecamp i Kangia Fjorden ved Maniitsoq.

- Samarbejdet med Water Taxi gør, at vi nu føler at vi ikke står alene med at markedsføre os og vi kan

udnytte det netværk og den genkendelsesfaktor som Water Taxi er blevet. Vi kender Maniitsoq, så hvem er

bedre til at vise det frem end os? Vi ser rigtig meget frem til næste sæson, udtaler Karl Davidsen fra Arctic Wildlife Adventures.

Greenland Water Taxi startede oprindeligt i Ilulissat. Siden kom Nuuk og Qaqortoq med, og nu kommer de gule både altså også til Qasigiannguit og Maniitsoq.