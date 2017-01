Wæver: - Asii i Eventyrland

Den fremlagte hovedstadsplan er ikke realistisk. Det er rent fantasteri.

Så klart lyder udmeldingen fra Siumuts næstformand og borgmester i Kujalleq, Jørgen Wæver Johansen.

Han mener, at kommunalbesty- relsen i Kommuneqarfik Sermersooq - med borgmester Asii Chemnitz Narup i spidsen - sætter landets sammenhængskraft under voldsomt pres ved at fremmane et fremtidsscenarie, hvor Nuuk skal skabe rammerne for en befolkningstilvækst på 80 procent hen over de kommende 13 år.

Som omtalt i sidste uges AG drømmer kommunalbestyrelsen om investeringer i 7.000 nye boliger, børneinstitutioner, skoler og massiv udbygning af infrastrukturen, herunder etablering af en tunnel til 400 millioner kroner. Visionen lyder på 30.000 indbyg- gere i 2030.

- Jeg ved ikke, om det er tilsigtet, men Kommuneqarfik Sermersooqs udspil kommer til at virke som en provokation på resten af landet. Og de ansvarlige må forvente en reaktion. Vi har i forvejen haft et højt konfliktniveau på det kommunale område, fordi de fle- ste af os ikke ønsker at skabe det parallelsamfund, der gives udtryk for i Nuuks strategiplan, siger Jørgen Wæver Johansen, der opfordrer til at vælge den modsatte vej:

- Nu er det på tide at finde sammen igen og skabe ro for de borgere, det jo reelt handler om. Jeg er sikker på, at vi kan finde løsninger på landets udvikling, som tilfredsstiller de fleste.

Før AG udkom i sidste uge med historien om, at »hver anden skal bo i Nuuk«, forsøgte avisen at få et interview med Asii Chemnitz Narup (IA) til planen og kommunens ambitiøse anlægsønsker.

Borgmesteren ønskede ikke at deltage. Hun henviste i stedet til et planlagt pressemøde om nogle uger, hvor offentligheden vil blive yderligere indviet i, hvordan skat- teborgernes penge skal bruges til at udvide Nuuk.

Allerede onsdag, hvor AG kom på gaden, stillede Asii Chemnitz Narup dog op til interview - i KNR-studiet. Her sagde hun blandt andet:

- Sidste år oplevede vi en befolkningsvækst som aldrig før. Derfor har vi også følt, at Nuuk skal være klar til at fungere som landets hovedstad.

