VVM: Uvist om Malenebugten forurenes

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 17. november 2018 - 14:19

Kalaallit Airports seneste VVM-redegørelse afslører, at man ikke har nogen ide om, hvordan Malenebugten kan blive påvirket miljømæssigt under anlægsfasen af de nye lufthavne og efter byggeriet er færdigt.

To forureningskilder

To scenarier har man på nuværende tidspunkt ikke styr på:

Kvælstof og dieselolie i forbindelse med sprængstoffer i anlægsfasen af den nye lufthavn i Nuuk kan ende med at forurene Malenebugten

Når lufthavnen står færdig og et langt større baneareal skal holdes isfrit, kan de ekstra store mængder glatførebekæmpelsesmiddel sive ud i Malenebugten.

- Det foreslåes derfor at igangsætte et overvågningsprogram for Malenebugten, så uønskede effekter kan registreres og den negative miljøpåvirkning afværges, står der allersidst i den 25 sider lange VVM-redegørelse, som netop er sendt i høring.

Ukendt miljøpris

Redegørelsen beskriver ikke, hvordan man undgår, at eksempelvis glatføremidlerne, som bruges til at holde banerne isfrie om vinteren, ikke ender i Malenebugten.

Miljødepartementet kan stille krav om, at Kalaallit Airports er forpligtet til at fjerne en eventuel forurening af Malenebugten, hvis det viser sig at blive et problem.

Dermed opererer lufthavnsselskabet med en miljø-ubekendt, der kan ende med at koste selskabet ekstra penge i al den tid lufthavnen er i drift.