Vupti: Sådan blev 34.500 medlemmer pludselig 455 millioner kroner rigere

Det fremgår af pensionskassens generalforsamling, der blev holdt torsdag i Nuuk.

Afviser guldåre

Direktør Søren Schock Petersen afviser, at man pludselig har fundet en guldåre under en af deres ejendomme.

- Forklaringen er noget så udramatisk, som en ændring af pensionskassens principper for rentetilskrivning, oplyser direktøren til Sermitsiaq.AG.

I de senere år, hvor afkastet på obligationer har været meget lavt, har det været svært at få forrentet pensionsindbetalingerne. Det medførte, at selskabet går fra et princip om gennemsnitsrente til markedsrente, hvilket har frigjort den store kapital, som før var anvendt til at polstre selskabet, så de kunne være sikre på, at der var penge til udbetaling, når medlemmerne blev pensioneret.

SISA er ikke det eneste selskab, der har ændret renteprincip. Populært sagt har en pensionskasse med gennemsnitsrente været nødt til at investere medlemmernes opsparing på samme måde uanset deres alder. I markedsrente kan man derimod investere en større del af kapitalen i aktier for de medlemmer, der stadig har en del år til de skal på pension.

Større afkast

- Samlet set betyder det, at vi ikke skal investere så meget i obligationer, der ikke giver noget afkast eller kun et minimalt afkast”, siger Søren Schock Petersen. Det giver alt andet lige, et større afkast over tid og dermed en højere pension til medlemmerne. Desuden skal der heller ikke bindes kapital i reserver, som skal udjævne afkastet fra investeringerne fra år til år, lyder forklaringen.

Samlet opsparing nær tre milliarder kroner

På generalforsamlingen kunne bestyrelsesformanden Jess G. Berthelsen oplyse, at antallet af medlemmer stiger år for år og den samlede pensionsopsparing er nu på 2,7 milliarder kroner.