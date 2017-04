Vraget borgmester fortsætter i Siumut

Enok Sandgreen indgik fredagen efter kommunalvalget en aftale med det enlige Atassut-medlem og skabte dermed et snævert flertal, som sikrede ham pladsen som borgmester.

IA fik borgmesterposten

Sådan skulle det imidlertid ikke gå, idet han ikke havde den fornødne opbakning fra resten af Siumuts valgte medlemmer. En gruppe på fem siumutter indgik den fredag sent om natten til lørdag en aftale med IA, der sikrede stemmeslugeren Ane Hansen borgmesterposten.

Et kaotisk forløb, hvor Siumuts hovedbestyrelse senere måtte ud og fastslå, at man støttede femmandsgruppens forhandlingsresultat, selv om Siumut således tabte borgmesterstolen.

Såvel Enok Sandgreen som Nikolaj Jeremiassen oplyser til Sermitsiaq.AG, at de fortsætter i Siumut og tager deres sæde i den nye kommunalbestyrelse.

- Vi vil fortsætte i Siumut, fastslår Enok Sandgreen. Det betyder imidlertid ikke, at de giver deres fulde opbakning til partifællerne i femmandsgruppen.

Politik fra sag til sag

- Vi vil føre vor politik fra sag til sag, oplyser Enok Sandgreen, der afviser, at støtte femmandsgruppen 100 procent.

Femmandsgruppen og IA har et stort flertal, så det får næppe den store politiske betydning, at de to siumutter har valgt denne løsning på et dramatisk og til tider kaotisk forløb efter kommunalvalget.