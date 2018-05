Vragede politikere: Frygter at blive blacklistet

Redaktionen Lørdag, 12. maj 2018 - 15:05

Per Rosing-Petersen blev i sidste valgperiode synonym med den mest ivrige løsrivelses-retorik i Inatsisartut.

Han endte i et heftigt stormvejr, da han sammenlignede grønlandske forhold med apartheid. Og han slog tonen an i valgkampen i et stort interview i AG, hvor han erklærede, at nedtællingen mod Republikken Grønland var i fuld gang: Allerede om tre år skal den nye, selvstændige nation være en realitet.

Vælgernes dom var hård over den erfarne kandidat forrige tirsdag. 38 personlige stemmer blev det til. En tilbagegang på 77 krydser siden Inatsisartut-valget for fire år siden.

- Du har nu haft mange dage til at analysere, hvad der gik galt. Hvad tror du selv?

- Det var en konsekvens af, at jeg var meget usynlig i valgkampen. Min storesøster døde desværre midt i det hele. Det var en stor sorg, svarer Per Rosing-Petersen.

Storesøsteren var gift med en skotsk pilot. Parret boede i nogle år på de britiske øer, men flyttede siden til Ordrup, nord for København. Søsteren blev 64 år gammel.

- Jeg havde lagt en plan for min deltagelse i valgkampen. Men hele min koncentration blev i sagens natur meget forstyrret. Jeg havde i en periode svært ved at samle mig om det politiske, forklarer Per Rosing Petersen.

- Valgresultatet tyder måske også på, at vælgerne har ønsket kandidater, som er knap så vilde med selvstændighed i lyntempo som dig. Tror du, at Partii Naleraq fremadrettet bliver mere defensive omkring det emne?

- Nej, jeg tror, at det fortsætter. Hans Enoksen er akkurat lige så optaget af spørgsmålet som jeg, svarer Per Rosing-Petersen.

