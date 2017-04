Voldsom eksport-vækst i 2016

Det fremgår af handelsbalance-tallene, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort. Importen er fortsat højere end eksporten.

Det er især en forøget eksportværdi af rejer og hellefisk, der er steget henholdsvis 404 millioner kroner og 318 millioner kroner, der gemmer sig bag den flotte eksportstigning.

Samlet set blev der eksporteret for 3.718 millioner kroner i 2016, hvilket er en stigningn på lige knap en milliard kroner.

Importen faldt med 6,6 procent og landede på 4.192 millioner kroner i 2016. Grønlands Statistik oplyser, at det især er inden for mineraler, brændsel og smørestoffer, at importen er faldet.