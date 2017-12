Voldsom brand i ejendom i Nuuk

Senest opdateret klokken 12.27

Ved 11-tiden udbrød der en voldsom brand i en lejlighed i en fireetagers ejendom og brandvæsen og politi mødte straks talstærkt op til ejendommen, der ligger i bydelen Qinngorput i Nuuk.

Synlig ild og stærk røgudvikling

Et øjenvidne oplyser til Sermitsiaq.AG, at branden opstod i den næstøverste lejlighed i ejendommen, hvor vinduerne er smadret.

Det er uvist, om der er kommet nogen til skade, men flere personer er kørt på skadestuen på Dronning Ingrids Hospital.

Stigevogn

Brandvæsenets store stigevogn blev sendt til stedet og fra toppen af stigen gik brandfolkene i gang med at bekæmpe ilden i lejligheden. Klokken 12.20 skulle ilden være bekæmpet, oplyser et øjenvidne til Sermitsiaq.AG.

Etageejendommen ligger tæt på den lokale Brugseni, dog adskilt af vejen Unaaq.

Vej afspærret

Vejen Unaaq blev afspærret af politiet, og det gik blandt andet ud over busrute nummer 1, som benytter denne vej. Afspærringen for busserne er nu ophævet. Busserne kan snegle sig forbi brandstedet, hvor brandfolkene er i gang med efterslukningsarbejdet. De store røgmasser er bekæmpet her klokken 12.20.

Det har endnu ikke været muligt at få oplysninger fra politiet i Nuuk om branden på grund af travlhed, som det udtrykkes.

Årsag

Nu forestår der et efterforskningsarbejde med at klarlægge årsagen til branden. Det må formodes, at nogle beboere skal genhuses andre steder på grund af vand og røgskader.

Se fotos herunder: