Vold: Mand slået til plukfisk uden for Nuuk Center

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 15. maj 2018 - 14:20

OBS: Artikel er opdateret med oplysning om at selve opfaldet foregik foran Katuaq og dermed ikke inde i selve Nuuk Center, red.

Politiet måtte haste til Nuuk Center, efter at en voldsanmeldelse indløb til vagtcentralen.

En stærk aggressiv mand havde overfaldet en anden mand, der var blevet slået til plukfisk foran Katuaq. Manden formåede dog at vakle ind i Nuuk Center, hvor han stærkt blødende fik hjælp.

Vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen fra Politiet i Nuuk oplyser til Sermitsiaq.AG, at man endnu kun har sparsomme oplysninger, og at sagen fortsat efterforskes.

Overført til skadestuen

- Vi har talt med manden, der blev overfaldet. Han blev efter overfaldet overført til skadestuen, oplyser vagtchefen, der fortæller, at politiet på et senere tidspunkt skal have talt med den forslåede mand.

For besøgende i Nuuk Center var det en blodig oplevelse at være vidne til mandens skader. Et vidne oplyser til Sermitsiaq.AG, at manden, der blev overfaldet, lå stærkt blødende fra hovedet på gulvet i centeret.

Motiv ukendt

Politiet er endnu ikke i stand til at oplyse, om der var tale om en sagesløs, der blev overfaldet af den aggressive mand. Om de kendte hinanden, og hvad motivet var. Det skal den videre efterforskning afklare, oplyser Julie Senderovitz Bendtsen.