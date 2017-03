De vil volden i forkøbet

120 studerende og 30 fagpersoner fra daginstitutioner, skoler og familiecentre har sat sig på skolebænken, hvor de undervises af lærere, sygeplejersker og socialrådgivere.

Nyeste viden

- Uddannelsen vil give de studerende og fagpersonerne den nyeste viden om vold i nære relationer og søge at skabe et fælles fundament og en fælles forståelse af voldsproblematikken, så offentligt fagpersonel på tværs af faglige og organisatoriske skel blive bedre til at samarbejde om at opspore og gribe ind i sager om vold mod børn, hedder det i en pressemeddelelse fra departementet for sociale anliggender.

Det oplyses også, at uddannelsesforløbene er led i Naalakkeruisuts strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 og bygger videre på andre indsatser – blandt andet projektet Kattunneq.