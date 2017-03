Voldelige partnere vil have hjælp

Fem voldsudøvere har allerede fået hjælp i Selvstyrets pilotprojekt Alliaq og andre 12 gennemfører netop nu behandling for deres destruktive adfærd. I alt 40 har henvendt sig.

Sådan lyder det fra psykolog Preben Svoldgaard, som leder den faglige indsats i partnervoldsprojektet, som kun har været i gang i kort tid.

Familier med børn prioriteres

Forløbet består af otte psykologtimer til voldsudøveren og en til partneren, hvorefter familien tilbydes yderligere hjælp, hvis der er tilbagefald efter nogle måneder.

Familier med børn prioriteres, hvorimod enlige eller mennesker med for eksempel store misbrugsproblemer henvises andre steder hen.

- Vi har fem, der er færdige, og alle har udtrykt deres glæde over at få lov at komme i behandling, og både mand og kone udtrykker at det har hjulpet. Så indtil nu må vi sige det har været gode tilbagemeldinger, siger Preben Svovlgaard, som kun regner behandlingen for en succes hvis partnervolden standser helt.

Tale om følelser

Først og fremmest er deltagerne glade for at få mulighed for at tale om nogle af de svære ting, som fører til at de griber til næven i stedet for at tale.

- Det er følelser der kammer over, og som man ikke har tjek på. Meget af det hænger sammen med opvækstvilkår. Der har været vold, alkohol og misbrug af den ene eller anden art i hjemmet. De her voldsudøvere har lært, at sådan er livet bare. De har ikke haft andre instrumenter og strategier, for eksempel at tale om de følelser der er ubehagelige, siger Preben Svovlgaard.

