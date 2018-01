Voldelige kvinder skal i fokus

En international rapport lavet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet viser, at indbyrdes vold er den mest udbredte form for vold i voldelige parhold. Ikke nok med det, så fandt man ud af, at kvinder i voldelige parhold oftere er voldelige. Men det ændrer ikke på, at kvinder bliver udsat for den groveste og mest alvorlige vold i et parforhold, slår rapporten samtidig fast.

Det skriver AG.

Både sekretariatsleder i Ligestillingsrådet, Inge Olsvig Brandt og psykolog Ruth Blytmann Nielsen er enige om, at der bør laves en tilsvarende undersøgelse af kvindevold i Grønland. Det er et uudforsket område, som bør frem i dagens lys, mener de

- Jeg kan ikke sige, om det samme er gældende her i landet, men vi skal da ikke være i tvivl om, at det foregår her. Absolut. Det findes jo, men hvor hyppigt, det er i forhold til det samlede voldsbillede, det kan jeg overhovedet ikke sige noget om. Men det ville være interessant at bringe frem, hvor- dan det står til her i landet, siger sekretariatsleder i Ligestillingsrådet, Inge Olsvig Brandt.

