Voksne får ny adgangsbillet til videregående uddannelser

Hvis man efter folkeskolen har været nogle år ud på arbejdsmarkedet og så ønsker at uddanne sig videre, bliver der nu åbnet op for en ny mulighed.

Departementet for uddannelse, kultur, forskning og kirke starter nemlig en 2-årig studieforberedende uddannelse på GUX Aasiaat som forsøgsordning.

Man skal være fyldt 23 år og have mindst to års erhvervserfaring for at komme ind på uddannelsen

- Uddannelsen imødekommer et behov for uddannelse af voksne med ønske om at studere med andre voksne og som ønsker en hurtigere vej til videre uddannelse end den 3-årige GUX, skriver naalakkersuisoq for uddannelse, Doris Jakobsen (S) i en pressemeddelelse.

Uddannelsen giver ikke adgang til de samme uddannelser som den 3-årig GUX, men man har for eksempel mulighed for at læse til lærer eller sygeplejerske.

Den 2-årige studieforberedende uddannelse afløser den tidligere 1-årige studieforberedende uddannelse for voksn

Den nye uddannelse starter til august.