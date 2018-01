Vodkaflaske til otte millioner kroner stjålet i København

En afsindig dyr flaske vodka blev ifølge TV2 Lorry natten til tirsdag stjålet fra en stor vodkasamling på Vesterbro i København.

Det oplyser indehaveren af samlingen, Brian Engberg.

Vodkasamlingen ligger under baren Café 33 i Dybbølsgade på Vesterbro, og den stjålne flaske er ifølge Brian Ingberg den eneste af sin slags.

Han fortæller, at det drejer sig om en unik Russo-Baltique vodka med en værdi på hele otte millioner kroner.

Ejeren oplyser onsdag morgen til TV2, at flasken ikke er forsikret.

Den høje værdi er godt hjulpet på vej af, at flasken er lavet af ikke mindre end tre kilo guld og tre kilo sølv.

Derudover er der et læderbånd med den første Monte Carlo-bil fra 1912 på toppen, fortæller Brian Ingberg.

- Jeg har fået den udlånt fra Rusland fra noget, der hedder Dartz-fabrikken, som laver verdens dyreste biler og vodka. Den har stået i min samling i et halvt år, men den gør den så ikke mere, siger han til TV2 Lorry.

- Jeg er selvfølgelig frygtelig ked af det. Den var prikken over i'et på min samling. Ud af de 1200 flasker, jeg har, var det en helt speciel flaske at have stående, lyder det fra Brian Ingberg.

Han siger, at han har anmeldt tyveriet til Københavns Politi, og at han har overvågningsbilleder, der viser to maskerede mænd, som stjæler vodkaen.

Politiet bekræfter ifølge TV2 Lorry at have modtaget anmeldelsen.