VM: Ronaldo holdt vågen af støjende fans

Ritzaus Bureau Mandag, 25. juni 2018 - 06:45

Der står en billet til ottendedelsfinalen på spil, når Portugal møder Iran ved VM mandag aften, men portugiserne har ikke haft en optimal optakt til den afgørende kamp.

Holdets hotel i kampbyen Saransk ligger ifølge den portugisiske sportsavis A Bola mellem værtshuse og et fanområde, og mange - især iranske - fans tilbragte timer udenfor hotellet natten til mandag.

Nyhedsbureauet AP oplyser, at de fremmødte iranere larmede så meget, at portugiserne havde svært ved at sove.

Et tv-hold filmede Cristiano Ronaldo ved et hotelvindue, hvor han lavede fagter for at få folk til at at være stille.

Efter at landsholdsledelsen havde klaget, blev der til sidst etableret en kæde af vagter, der holdt den støjende menneskemængde på afstand.

Portugal kan nøjes med et point mod Iran for at komme videre ved VM, mens iranerne er tvunget til sejr.