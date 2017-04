VM-drømmen lever endnu for håndboldkvinderne

Det grønlandske kvindelandshold i håndbold har stadig muligheden for at kvalificere sig til verdensmesterskaberne i håndbold.

Drømmen sluttede ellers i Puerto Rico, da holdet sluttede som nummer fire ved Norca-turneringen, hvilket betød, at holdet missede chancen for at deltage ved De Pan Amerikanske Mesterskaber, der også er VM-kvalifikationsturnering, der som planlagt skulle blive afviklet i Canada i juni.

Afbud fra Canada

Men nu er det blevet oplyst, at Canada har meldt afbud til mesterskaberne, og mesterskaberne er flyttet til at blive spillet i Argentina.

Landstræner Johannes Groth siger til Sermitsiaq.AG, at holdet vil kæmpe til det sidste for at være med til VM.

- Ved kampene Norca-turneringen tabte vi alle kampe, men vi følte, at vi ikke er langt væk fra vores modstandere. Vi manglede lige de sidste, og med lidt mere erfaring kunne vi have fået en bedre resultat.

- Vi havde masser af chancer for at afgøre flere kampe, men vi udnyttede det ikke. Vi følte ikke at vi tabte kampene, men at vi missede for at vinde. Derfor har jeg stor tiltro til holdet, at de kan vinde mod deres modstandere, da de nu har lidt mere erfaring, fremhæver Johannes Groth.

Økonomien skal først på plads

Men det er ikke helt på plads endnu, at kvindelandsholdet tager til Argentina.

- Elite Sport Greenland er klar til at støtte holdet økonomisk, men de kan ikke betale hele rejseudgifterne. Derfor afhænger det af, at Grønlands Håndbold Forbund finder penge, og vi meddeler arrangørerne om vi skal deltage ved Pan Amerikanske mesterskaber i denne uge, siger han.

Landsholdsprofil er skadet

Hvis holdet tager til Argentina, vil det være tvivlsomt om bagsspilleren Anja Salsø tager med til turneringen.

- Hun blev desværre knæskadet under Norca-turneringen, og det er tvivlsomt, om hun tager med. Men de resterende spillere har trænet lige siden de kom tilbage, og der klar til mesterskaberne, lyder det fra Johannes Groth.

12 lande deltager ved de Pan Amerikanske Mesterskaber, og tre hold kvalificerer sig til verdensmesterskaberne.