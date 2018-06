Vivian Motzfeldt: Flere skal starte på læreruddannelsen

Walter Turnowsky Onsdag, 13. juni 2018 - 05:41

Naalakkersuisoq for uddannelse, Vivian Motzfeldt (S) slår fast, at det er målet, at flere skal uddanne sig til lærer. Det skriver hun i et svar til vores artikel, der fastslog, at Naalakkersuisut ikke vil slække på optagelseskravene.

- I koalitionsaftalen mellem Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai er beskrevet de politiske målsætninger på uddannelsesområdet, herunder også de politiske målsætninger på sammenhænget mellem folkeskolen og de videregående uddannelser. Koalitionens mål er kort sagt, at flere kan starte på læreruddannelsen, skriver hun.

- Der er et stort behov for flere uddannede lærere til folkeskolen, og det er derfor vigtigt at sikre, at flere kan få adgang til lærerstudiet. Dertil er der forskellige muligheder, der skal undersøges i dialog med læreruddannelsen.

Og det kan blandt andet ske ved ekstra kurser til de studerende, der mangler lidt for at opfylde kravene.

- Jeg har derfor bedt mit departement om, allerede i studieåret 2018/19, at afsøge mulighederne for, at mulige ansøgere til læreruddannelsen kan starte på et suppleringsforløb, for derved at kunne leve op til adgangskravene til læreruddannelsen.

- Departementets er således i dialog med Institut for Læring med det formål at etablere opkvalificering gennem igangsætning af undervisning i gymnasiale suppleringsfag, således at de ansøgere, som har behov for ekstra fag, for at kunne blive optaget, kan opnå disse gennem e-GUX (elektronisk fjernundervisning, red.)