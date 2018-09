Vivian Motzfeldt (S): Et samlet Siumut står bag formand Kim Kielsen

Jensine Berthelsen Lørdag, 29. september 2018 - 20:35

I den seneste tid har oppositionspartiet IA skudt med skarpt overfor Siumuts ledelse og i særdeleshed formanden for Siumut Kim Kielsen og anklaget ham for at drive ustabil og lukket ledelse af landet. Men det fremgår også i Demokraternes tilbagetrækning fra koalitionsforhandlingerne, at partiet ikke tør at danne regering med Siumut, da der ifølge Demokraterne er splittelse i Siumut.

Vivian Motzfeldt understreger i sin Facebook-profil at Siumut fastholder sine målsætninger, primært om at få skabt rammer for mere alsidige økonomiske indtægtskilder for landet og at partiet arbejder konkret for at opnå de målsætninger partiet har sat sig for. Hun skriver at et samlet bagland bakker op omkring Kim Kielsens ledelse, både i Inatsisartut og Naalakkersuisut. Hun kritiserer at det er en bevidst udokumenteret handling fra kritikernes side blot med det formål at skabe utryghed iblandt borgere.

- En løgn der bliver gentaget, bliver ikke sand af det. Vi arbejder på højt tryk for at realisere de forventninger borgerne har givet os mandat til at udføre. Stop debatter der ikke har noget på sig, lad os sammen tænde gejsten til samarbejde, lyder opfordringen fra Vivian Motzfeldt (S).

Læs Vivian Motzfeldts Facebook-opslag herunder: