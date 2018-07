Vivian Motzfeldt ønsker tættere økonomiske bånd til Amerika

Walter Turnowsky Torsdag, 19. juli 2018 - 06:57

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) beklager, at det økonomiske samarbejde i Arktis ikke er tættere. Det sagde hun i et af sine indlæg ved ICCs General Assembly.

Hun påpegede, at inuitsamfundene deler de samme udfordringer og i et vist omfang de samme ressourcer.

- Desværre er det en kendsgerning at, trods den geografiske nærhed mellem Alaska, Arktisk Canada og Grønland, vores fælles arv og det tætte samarbejde mellem vore respektive hovedstæder, så er der fortsat meget lidt økonomisk samarbejde og udveksling mellem inuit i Grønland og resten af Nordamerika og omvendt. Dette skyldes hovedsagligt manglen af den rette infrastruktur, sagde Vivian Motzfeldt.

Hun pegede på, at der traditionelt har være livlig samhandel hen over isbroen mellem Qaanaaq og Aujuittuq/Grise Fjord, men at dette ikke længere er tilfældet.

Hun ser dog muligheder for, at samhandlen kan blomstre igen.

Her peger hun både på RALs nye strategi og planerne om nye lufthavne.

RALs samarbejde med Eimskip betyder ifølge hende, at skibstrafikken ikke blot kan gå østpå og nå de europæiske havne via Reykjavik, men at den nye containerhavn også kan blive forbundet med Nordamerika.

Tilsvarende mulighed ser hun i den nye lufthavns-infrastruktur.

- Vi vil få muligheden for genetablere flyforbindelsen til Canada eller de USA. Jo hurtigere det sker, desto bedre.

- Det er vores håb, at andre regionale regeringer inden for inuit-hjemlandet ligeldes vil være interesseret i at etablere disse nødvendige forbindelser, sagde Vivian Motzfeldt (S).