Vivian Motzfeldt hovedtaler i Bruxelles

Torsdag i denne uge var medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Siumuts Vivian Motzfeldt, hovedtaler for et velbesøgt seminar i Bruxelles, og efterfølgende reception arrangeret af Grønlands Repræsentation i Bruxelles.

Til seminaret præsenterede Vivian Motzfeldt nogle af Naalakkersuisuts politiske prioriteringer, Grønlands forhold med EU, herunder at Naalakkersuisut er interesseret i at udvide samarbejdet med EU uden at blive medlem.

Derudover kom Vivian Motzfeldt ind på diverse arktiske udviklinger.

- Det er opmuntrende at opleve den store interesse, der er for Grønland - og særligt fra folk, der deltager i beslutningsprocessen i EU-systemets mange lag og institutioner. Det er vigtigt at komme her til Bruxelles og oplyse om grønlandske synspunkter og interesser, siger Vivian Motzfeldt, og hun fortsætter:

- Det er også vigtigt at fortælle om borgernes levevis og erhvervsudviklingen i Grønland. Alt dette i en tid, hvor de store EU-forhandlinger foregår om EU’s kommende budget for 2021-2027. Herunder om forslag til OLT- og partnerskabsaftalen. Det er også en tid, hvor Brexit-forhandlingerne kører, dialogen med arktiske parter øges, og derfor var spørgelysten fra publikum også stor.

Departementschef for Udenrigsanliggender, Kenneth Høegh, kom med supplerende oplysninger om yderligere forhold og udviklinger i Grønland og i Arktis.