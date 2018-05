Vivian Motzfeldt forbereder engelsk som 1. fremmedsprog

redaktionen Søndag, 20. maj 2018 - 09:05

Det er første dag som naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender for Vivian Motzfeldt og hende kalender er allerede spækket med opgaver, som hun skal sætte sig ind. Tirsdag var en speciel dag, hvor hun blev indsat som medlem af Naalakkersuisut.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det var selvfølgelig en glædens dag. Jeg havde en god dag og var stolt og ydmyg over at blive indsat som naalakkersuisoq, jeg er klar over at det er et stort og vigtigt ansvarsområde, som jeg skal varetage. Og fordi jeg kommer ude fra kysten tænkte jeg meget på mine nærmeste som ikke kunne være tilstede, siger Vivian Motzfeldt (S). Hun er uddannet bachelor i Kultur og samfundshistorie fra Ilisimatusarfik og som folkeskolelære på læreseminariet.

Sidste år blev hun udpeget som formand for forfatningskommissionen, som skal udarbejde forslag til Grønlands forfatning. Dette arbejde stopper hun med nu. Ved valget til Inatsisartut fik hun 206 personlige stemmer, 53 flere stemmer end ved forrige valg.

