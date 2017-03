Vivian Motzfeld bliver formand for forfatningskommissionen.

Det står klart efter at Siumuts gruppe i Inatsisartut i dag har indstillet hende til posten. Det fremgår af en pressemeddelelse fra partiformand Kim Kielsen.

Oprindelige havde partiet efter et kampvalg peget på Lars-Emil Johansen. Men han endte med at trække sig, da han samtidig er formand for Inatsisartut.

Selvom den dobbelte rolle var blevet godkendt, så følte Lars-Emil Johansen, at han ikke ville kunne udtale sig frit i forfatningskommissionen.

Som partiets andet medlem i kommission peger Siumut på Karl-Kristian Kruse.