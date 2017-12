Vivian om hadefulde ytringer: Der må være grænser

Vivian Motzfeldt, der i år blev valgt som formand for Forfatningskommissionen, har i den seneste tid været meget i nyhederne, fordi hun vil være en arbejdende formand, men også fordi Naalakkersuisut skal tage stilling om kommissionsmedlemmerne skal have vederlag eller om Vivian Motzfeldt skal have en embedsbolig.

Grådig

Det har affødt en masse kommentarer fra læserne, skriver avisen Sermitsiaq.

En af dem påstod, at Vivian Motzfeldt var begærlig og grådig, og at det ikke kunne komme bag på nogen, at hun var sådan, da hendes mand, Jørgen Wæver Johansen, der er tidligere medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut, og som var borgmester i Kommune Kujalleq indtil sidste valg, var en snabelsluger fra de offentlige kasser.

- Jeg lagde specielt mærke til den kommentar, for det er ikke acceptabelt, at man skriver sådan om en person, der har givet rigtig meget til samfundet og gerne vil arbejde rigtig meget for det. Jeg har ikke noget imod, at man kritiserer mig, for jeg ved, at der også er mange, der ved, hvad jeg laver, og som støtter mig, men når man også begynder at tage min familie med ind i kommentarerne, så er det at gå over en grænse, som ikke kan accepteres, siger Vivian Motzfeldt.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at familien oplever at blive udsat for hadefulde ytringer på nettet. Hendes mand, Jørgen Wæver Johansen, har som politiker også været udsat for mange hadefulde ytringer på nettet.

Stort tema:

