Vivian: Flertallet ønsker en arbejdende formand

Det er en lidt anden forklaring end den daværende, fungerende naalakkersuisoq for selvstændighed, Karl Kristian Kruse, oplyste over for Sermitsiaq.AG torsdag i en mail.

Ønsket

- Forfatningskommissionen har udtrykt et ønske om, at formanden for Forfatningskommissionen indtræder som arbejdende formand, lød formuleringen fra Karl Kristian Kruse torsdag, der i dag mandag slap for arbejdet med forfatningskommissionen, idet Suka K. Frederiksen er vendt tilbage til jobbet som naalakkersuisoq for selvstændighed efter en sygeorlov.

Vivian Motzfeldt oplyser imidlertid også, at det er kommissionsmedlemmernes ønske, at formanden bliver arbejdende med henvisning til det arbejdspres, der ligger i at være medlem af Inatsisartut.

- Arbejdet i Inatsisartut er allerede i sig selv et stort arbejde. Vi holder møder i Inatsisartut i fem måneder og har ikke tid til noget andet, oplyser Vivian Motzfeldt til Sermitsiaq.AG og tilføjer:

Omhyggeligt arbejde

- På den måde kan man se, at der er behov for at ændre arbejdet i Forfatningskommissionen, hvis man skal følge Inatsisartuts ønske om, at arbejdet skal tages alvorligt og uden afbrydelser, siger hun og henviser til, at arbejdet med forfatningen skal gøres omhyggeligt og med god tid til det.

- Det fremgår jo, at der er ønske om, at borgerne skal være med i arbejdet, og alle steder i landet skal på en eller anden måde så vidt muligt blive inkluderet, siger Vivian Motzfeldt.

Uvist om hun søger orlov

Hun ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oplyse, om hun vil søge orlov fra Inatsisartut, hvis hun ophøjes til arbejdende formand.

- Det kan jeg ikke svare på nuværende tidspunkt. Vi ved endnu ikke præcist hvilket grundlag Naalakkersuisut vil lave forslag til om det videre arbejde i Forfatningskommissionen, siger Vivian Motzfeldt.

Tillæg til kommissorium

Naalakkersuisut har oplyst, at man er på vej med et tillæg til det kommissorium, som Forfatningskommissionens arbejde hviler på.