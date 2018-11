Vittus: Det er slut med benzinkort

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 26. november 2018 - 17:15

I et svarnotat til Landskassens Regnskab for 2017 og Revisionsudvalgets betænkning skriver Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq følgende om en ny instruks, der er optaget i Selvstyrets regnskabshåndbog:

Instruksen

- I henhold til den nye instruks vil det ikke længere være tilladt for enhederne at have benzinkort tilknyttet tjenestebiler. Det vil herudover alene være muligt at optanke en tjenestebil med efterfølgende fremsendelse af en faktura, hvor der i forvejen er lavet en aftale vedrørende den konkrete tjenestebil, for hvilken et registreringsnummer skal oplyses.

Vittus Qujaukitsoq oplyser videre:

- Det er ikke tilladt at foretage optankning til andre køretøjer end den tjenestebil, der er tilknyttet aftalen. Ved optankning uden for normal åbningstid, må den person, som har bilen til rådighed, selv foretage et udlæg, som efterfølgende kan refunderes efter sædvanlig bilagskontrol.

Ikke et ord om sparsommelighed

I svarnotatet kommer Vittus Qujaukitsoq ikke ind på Revisionsudvalgets anmodning om at der udstikkes et regelsæt, som omhandler ”sparsommelighed” i forbindelse med brugen af Naalakkersuisut-medlemmernes tjenestebiler.

Det oplyses ikke, hvor mange der er udstyret med et benzinkort. Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har eksempelvis ikke et benzinkort.

