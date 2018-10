Vittus: Vi mister millioner fra EU

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. oktober 2018 - 10:28

Naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq afslørede under førstebehandlingen af finanslovsforslaget for 2019, at Grønland i partskabsaftalen med EU på uddannelsesområdet vil miste et beløb på cirka 15 millioner kroner.

Årsagen

-Nedjusteringen skyldes, at EU har afsat midler fra det eksisterende budget til aktiviteter i forbindelse med forberedelse af en eventuel kommende aftale for perioden 2021-2027, oplyste Vittus Qujaukitsoq fra Inatsisartut-talerstolen.

- De konkrete aktiviteter vil blive aftalt mellem Naalakkersuisut og EU, og midlerne vil fortsat blive udmøntet som en del af aftalen men ikke indtægtsført i Landskassen, sagde han.

Sen overraskelse

Naalakkersuisoq for Finanser oplyser, at ændringen er kommet meget sent fra EU's side, og man netop nu er i dialog med EU om den konkrete effekt af ændringen.

- Det endelige beløb afhænger af, hvilke konkrete aftaler, der indgås med EU omkring udbetalingen. Dette vil blive afklaret frem mod 2. eller 3. behandlingen, fastslog Vittus Qujaukitsoq.

Overskud de næste fire år

I sin fremlæggelse præsenterede han en finanslov med overskud over de kommende fire år.

- For den samlede finanslovsperiode 2019-2022 udviser Forslaget til Finanslov for 2019 et DA-overskud på 17,7 mio. kr., hvorfor Naalakkersuisuts mål om balance mellem udgifter og indtægter i finanslovsperioden er opfyldt. Det viser dog samtidig, at der ikke er økonomisk råderum til at øge driftsudgifterne i nævneværdig grad, understregede han.

Øget produktivitet

Det blev også understreget, at fremtidens vækst skal ske i den private sektor.

- Ønsker om serviceforbedringer og flere offentlige ydelser må derfor bygge på en øget produktivitet i hele den offentlige sektor. Dette ønsker Naalakkersuisut derfor at fokusere på i de kommende år gennem en vifte af tiltag, herunder gennem relevante fællesoffentlige indsatser, sagde Vittus Qiujaukitsoq, der lagde op til at finansloven for 2019 blev indgået med et så bredt flertal som overhovedet muligt.