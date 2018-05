Vittus: Jeg har fået spændende opgaver

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 11. maj 2018 - 12:48

- Jeg må sige, at jeg har fået spændende ansvarsområder, derfor ser jeg frem til at arbejde som naalakkersuisoq.

Det siger Vittus Qujaukitsoq, Nunatta Qitornai, der fredag blev præsenteret som naalakkersuisoq for råstoffer, arbejdsmarked og indenrigsanliggender.

- Jeg er selvfølgelig også glad for at være en del af Naalakkersuisut nu for tredje gang. Jeg er især glad for at være tilbage som naalakkersuisoq for arbejdsmarked, hvor jeg skal arbejde for at minimere arbejdsløsheden. I dette område tilhører også udfrakommende arbejdskraft, og her ser jeg frem til at udforme de kommende tiltag, fremhæver Vittus Qujaukitsoq.

- Hvad bliver forskellen mellem dig og den nu forhenværende naalakkersuisoq for råstoffers arbejdsgang?

- Jeg skal fortsætte med de tiltag der er blevet udarbejdet. Journalisterne skal selv vurdere, hvad forskellen bliver, svarer Vittus Qujaukitsoq.

- Har du planer for Kvanefjeldet ved Narsaq?

- Jeg vil ikke sige noget om det. Nu skal jeg først lige se de enkelte sager, og jeg skal nok sige noget om det senere, siger Vittus Qujaukitsoq.

- Hvad er partiets holdning til uranudvinding?

- Jeg vil ikke sige noget om det, og som jeg sagde, så skal vi se på de enkelte sager, før jeg kan udtale mig om det, lyder det fra Vittus Qujaukitsoq.