Vittus: Vinder jeg formandsopgøret bliver der valg

Det fastslår Vittus Qujaukitsoq forud for Siumuts landsmøde i Sisimiut, der afvikles fra onsdag til fredag i næste uge.

Valg skal evalueres

- Det vil være helt naturligt, at landet skal til valg, hvis jeg vinder formandsvalget, siger Vittus Qujaukitsoq, der vil tegne en helt anden politik, end den Kim Kielsen har stået på mål for.

Han mener, at det bliver vigtigt, at landsmødet i Siumut evaluerer de seneste tre valg som landet har været igennem.

Vittus Qujaukitsoq siger om kommunalvalget, at der klart var tale om et nederlag for Siumut på trods af, ”at partiet havde alle forudsætninger for ikke at tabe”, som han formulerer det.

Tre ting gik galt til kommunalvalget

- Jeg vil nævne tre ting, der fik indflydelse og gik ud over Siumut. For det første spliden mellem Kim Kielsen og Lars-Emil Johansen. For det andet fyringen af Martha Lund Olsen, som var knap så elegant gennemført og direkte skadelig for partiet. For det tredje, at Kim Kielsen undsagde det store hovedstadsprojekt, som han kaldte et luftkastel, og dermed undsagde han de lokale Siumut-politikere i hovedstadskommunen, forklarer Vittus Qujaukitsoq.

Han mener, at partiet har bevæget sig væk fra sit kerneområde: solidaritet.

Han henviser til, at Siumut for flere år siden besluttede, at priserne på el, vand og varme for borgerne i de små bygder skulle være ens for alle. Men intet er sket. Ifølge Vittus Qujaukitsoq er forklaringen, at den nuværende ledelse ikke har formået at sætte emnet på dagsorden og prioritere det.

Falliterklæring

- Og så er det en falliterklæring, at så mange flytter til Danmark. Det må der simpelt hen gøres noget ved, siger formandskandidaten.