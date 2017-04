Vittus: Jeg står ikke alene

- Min beslutning i dag er naturligvis ikke kommet ud af den blå luft, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Blev ringet op i morges

I morges blev han ringet op af Kim Kielsen, der kunne oplyse, at Suka K. Frederiksen skulle have udenrigsområdet i forbindelse med, at Erik Jensen skulle overtage de områder, som Martha Lund Olsen i sin tid varetog.

- Det var en klar underkendelse af min indsats, hvilket jeg må tage til efterretning. Men det er også et udtryk for, at retningen i Naalakkersuisut, ja, den ser Kim og jeg forskelligt på, fastslår Vittus Qujaukitsoq, der straks kunne meddele Kim Kielsen, at han ville stoppe.

Han peger på to områder, hvor han ikke er i sync med partiformanden formanden for Naalakkersuisut: forsvarspolitikken og landets selvstændighed.

Kielsen har foden på bremsen

Vittus Qujaukitsoq ønsker i lighed med visse andre i Siumut en langt hurtigere selvstændighedsproces, mens Kim Kielsen har foden på bremsen i det spørgsmål.

I slutningen af 2016 fik Vittus Qujaukitsoq de store overskrifter frem i forbindelse med et interview med Politiken om forsvarspolitikken og samarbejdet med den danske regering. Her gik Kim Kielsen ind i debattten og undsagde sin naalakkersuisoq.

- Uenigheden har stået på igennem længere tid, fastslår Vittus Qujaukitsoq.

- Jeg lægger ikke skjul på, at jeg vil stille op til ledelsen af Siumut og på den måde præge partiet, så det får de rigtige prioriteter, siger Vittus Qujaukitsoq.

"Selvransagelse har alle behov for"

På spørgsmålet om det ikke vil skade partiet Siumut, at der nu er udsigt til et formandsopgør siger Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG:

- Alle partier har behov for selvransagelse i ny og næ. Det er godt at få renset luften. Det her er ikke kun et spørgsmål om hastigheden med selvstændighed og forsvarspolitik. Det er et essentielt spørgsmål for partiet om, hvilke levevilkår vi vil skabe for befolkningen og med hvilken politik vi skal skabe en sammenhængende politik.

Vittus Qujaukitsoq erkender, at han står i en særlig situation, idet han ikke er valgt ind i Inatsisartut.

- Men nu vil jeg i første omgang tage mig en velfortjent ferie, siger manden, der absolut ikke har opgivet grønlandsk toppolitik.

Hemmelighedsfuld

Vittus Qujaukitsoq vil ikke fortælle, hvilke ”folkevalgte medlemmer af Siumut” som han løbende har været i dialog med om partiets situation og den nye retning, som han efterlyser.