Vittus sender kondolencer til Island

I går reagerede den grønlandske befolkning spontant ved at tænde et lys for Birna.

Også fra officielt hold blev der hurtigt sendt et budskab til det islandske folk, da naalakkersuisoq for udenrigsnaliggender, Vittus Qujaukitsoq sendte et brev til den islandske udenrigsminister Thór Thórdason.

- Jeg et dybt berørt af, at Birna Brjánsdóttirs lig blev fundet i dag, og vores værste anelser dermed blev til vished, skriver Vittus Qujaukitsoq.

Det var efter mere end en uges eftersøgning, at Birna Brjánsdóttir blev fundet på en strand syd for Reykjavik.

- På vegne af Selvstyret og det grønlandske folk sender jeg dybtfølte kondolencer til dig og det islandske folk, skriver Vittus Qujaukitsoq videre.

- Alle vore tanker og bønner går i disse vanskellige dage til Birnas familie.

Vittus Qujaukitsoq kommer også ind på, at to besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq er sigtet for at have dræbt den 20-årige kvinde.

- Birnas forsvinden og den mulige indblanding af to grønlændere i hendes død er anledning til stor sorg, skriver han videre.

Han slutter med at pege på de tætte bånd mellem Grønland og Island.

- Denne forbrydelse påvirker alle grønlændere dybt, slutter naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq.