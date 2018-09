Walter Turnowsky Fredag, 28. september 2018 - 17:14

Nunatta Qitornai er parat til at være del af en Siumut-ledet mindretalsregering, hvis den bliver til noget. Det siger partiets formand Vittus Qujaukitsoq.

- Samtidigt vil jeg rose Demokraterne for at udvise ansvarlighed ved at tilbyde at fungere som parlamentarisk grundlag for en mindretalsregering, siger han.