Vittus Qujaukitsoq fraværende ved Arktis-konference

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), repræsenterede rigsfællesskabet ved en af de vigtigste

Arktis-konferencer i år. ”Arktis - dialogens territorium” blev holdt i byen Arkhangelsk i det nordlige Rusland 29-30. marts, og var ikke alene en arktisk konference, men også første møde i Rusland for en dansk udenrigsminister siden Krim-krisen brød ud i 2014. Også den norske udenrigsminister Børge Brende, den islandske udenrigsminister Gudlaugur Thor Thordarson og den finske præsident Sauli Niinistö var at nde på konferencen.

– Det er jo en af de største konferencer i årets løb om Arktis. Det var vigtigt at deltage. Så for Anders Samuelsen handlede det om at sætte rigsfælleskabets mærkesager på dagsordenen og skabe et netværk til folk, der har med Arktis at gøre, oplyser udenrigsministeriet.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, var også inviteret til konferencen, men valgte i modsætning til de andre lande at sende en embedsmand til Rusland, for i stedet at deltage i Inuit Economic Summit i Anchorage, Alaska, der blev afholdt samme dage.

At Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, fravalgte at deltage i Rusland grundet et andet arrangement Alaska, ser chefen for Forsvarsakademiet, Nils Wang ikke som et problem.

- Det synes jeg i situationen var en fin arbejdsdeling. Den danske udenrigsminister ville ikke kunne tale med samme vægt på Inuit Economic Summit. Det giver derfor god mening, at man prioriterer det forum fra grønlandsk side. Det er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at repræsentere riget på forskellige fronter på samme tid.

