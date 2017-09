Skridtet kommer ikke helt uventet. Men efter to måneders tavshed melder Vittus Qujaukitsoq nu klart ud.

Til KNR siger han, at han nu forlader Siumut.

Han siger, at han vill fortsætte det politiske arbejde, men vil endnu ikke afsløre, om han vil være med til at stifte et nyt parti.

- Jeg udelukker ikke den mulighed, siger han til KNR.