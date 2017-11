Vittus har partinavn på plads

Vittus Qujaukitsoq oplyser til avisen AG, at han blot mangler gyldighedsstempel fra underskriftindsamlinger et par steder fra.

942 underskrifter

Når det er på plads, er det nye parti, der har indsamlet 942 underskrifter, klar til at stille op til Inatsisartut og ikke mindst udfordre sit gamle parti Siumut, som han i sommer forsøgte at blive formand for i et kampvalg med Kim Kielsen.

- Navnet på partiet bliver højst sandsynligt »Nunatta qitornai« (på dansk: Vort lands efterkommere). Når gyldighedsstemplet er i hus, indkalder vi til stiftende generalforsamling i Nuuk. Formentlig inden jul, siger Vittus Qujaukitsoq.

Lokalafdelinger

Han har har holdt borgermøder i en række byer de seneste måneder.

Han regner med, at oprettelsen af lokalafdelinger i andre byer og bygder kan begynde umiddelbart efter stiftelsen af partiet.

Artiklen er fra avisen AG, der også har et stort interview med Jakob Janussen, der for nylig blev udnævnt til æresdoktor ved Grønlands Universitet. Han siger i modsætning til Vittus Qujaukitsoq, at selvstændighed er "dagdrømmerier".

Læs det store interview med æresdoktoren - du kan få adgang til artiklen og hele avisen via linket herunder.