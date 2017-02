Vittus ønsker ingen afklaring om påstået NATO-rabat

I det efterhånden meget endte interview i Politiken fra december sidste år, var naalakkersuisut for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq (S) meget klar i mælet.

- Når man snakker om penge, skal man huske, at Danmark har fået en enormt stor rabat på sit medlemskab af Nato; det skal man jo også have med i betragtningerne i dag. Der er en historisk balance, som skal udlignes, lød den klare udmelding.

Ingen henvendelse til Danmark

Men når det gælder om at dokumentere, at Danmark rent faktisk får denne store rabat på gund af USAs tilstedeværelse på Pituffik, så agter Vittus Qujaukitsoq (S) ikke at foretage sig yderligere. ​Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål rejst af Justus Hansen (D) og Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Vittus Qujaukitsoq (S) har siden gjort gældende, at han ikke siger at rabatten er en direkte følge af den ameriaknske tilstedeværelse på Pituffik, han taler blot om en enorm rabat.

De to demokrater vil blandt andet gerne vide, om Vittus Qujaukitsoq vil rette henvendelse til den danske regering for at få be- eller afkræftet påstanden om rabatten på grund af den amerikanske tilstedeværelse.

- Naalakkersuisut har ikke aktuelle planer om at rette henvendelse til den danske stat med henblik på at få be- eller afkræftet, om Danmark opnår en særlig NATO-rabat som følge af USA's tilstedeværelse i Pituffik, skriver Vittus Qujaukitsoq (S) i sit svar.

Samuelsen: Ingen rabat

Han henviser dog til et spørgsmål, som Aaja Chemnitz Larsen (IA) i december stillede til den dansk udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), hvor hun netop spurgte, hvorvidt Danmark får en rabat på grund af Pituffik.

Udenrigsminsteren afviste.

- Danmarks betaling sker på grundlag af en fordelingsnøgle, som er baseret på de allierede nationers bruttonationalindkomst. Der hverken er eller har været økonomiske fordele for Danmark i NA TO forbundet med amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Der er med andre ord ingen sammenhæng mellem 2 procent-målsætningen i NA TO og amerikansk tilstedeværelse i Grønland, lyder det blandt andet i hans svar.

De 2 procent, det her henvises til, er 2 procent af bruttonationalproduktet, som det er målet, at landene skal betale til NATO. Danmark betaler 1,17 procent.

I en besvarelse af et tidligere spørgsmål fra de to demokrater fastholder Vittus Qujaukitsoq (S) at Danmark får en stor rabat.

- I en artikel fra nyhedsbureauet Bloomberg dateret 22. november 2016 (http://www.bloombergguint.comlpursuits/2016/11120/trumps-nato-spending-demand-would-break-denmark-s-welfare-state), anslås det af en cheføkonom i Nordea Bank, at såfremt Danmark i dag skulle leve op til forpligtelsen om at bidrage med forsvarsudgifter svarende til 2 % af det årlige bruttonationalprodukt, så vil det kræve at Danmark bruger yderligere 15 milliarder DKK til forsvarsudgifter, skrev Viitus Qujaukitsoq (S) i et svar 22. december 2016.

I sin seneste besvarelse fastslår han, at han ikke har haft anledning til bede om ændringer eller dementier i Politikens artikel.

Udskriften af interviewet har han haft til gennemsyn.

Til gengæld har han bedt om rettelser i citaterne i nunatsiaqonline, som havde fejlciteret fra hans tale ved Arctic Circle Forum.