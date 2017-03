Vittus indbød USA til øget samarbejde

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq mødtes mandag i Washington, D.C. med repræsentanter fra Alaska, Nunavut, Yukon og Northwest Territories for at drøfte fælles udfordringer og muligheder – herunder særligt muligheder for økonomisk udvikling, samt behov for infrastruktur og investeringsstrategier, oplyser departementet i en pressemeddelelse.

Tænketank

Konferencen "North American Arctic Regional Leaders’ Summit, som var arrangeret af tænketanken The Woodrow Wilson Center, bød på drøftelser mellem de regionale regeringsrepræsentanter fra Alaska, Nunavut, Yukon, Northwest Territories og Grønland samt industrirepræsentanter omkring fælles interesser, udfordringer og muligheder for samarbejde. Emnerne var blandt andet økonomisk udvikling, infrastruktur og telekommunikationsbehov samt udsigten til at tiltrække investeringer til Arktis.

Om eftermiddagen kunne offentligheden deltage, hvilket 120 delagere gjorde. På en paneldebat sammen med de andre nordamerikanske arktiske regeringsrepræsentanter præsenterede Vittus Qujaukitsoq Naalakkersuisuts politik og vision for Grønlands udvikling og samarbejdsmuligheder på tværs af regionen.

- Grønlands ønske er at udvikle og skabe mere samarbejde i Arktis på tværs af regionen. Det er her særligt vigtigt for Grønland at styrke samarbejdet med vores nordamerikanske naboer. Vi har et naturligt kulturelt bånd med vores naboer i Alaska, Yukon, Northwest Territories og Nunavut, og vi står samtidigt over for lignende komplekse udfordringer og muligheder, hvilket gør os til naturligt allierede. Mødet har givet os mulighed for at styrke nord-nord relationerne og lejlighed til at drøfte potentielle samarbejdsområder, som infrastruktur, vidensdeling, investeringer, handel, shipping, økoturisme mv. Jeg har benyttet mødet til bl.a. at fremhæve de udfordringer vi i Grønland står overfor og til at forelægge de ønsker vi har for vores fremtidige samarbejde, oplyser Vittus Qujaukitsoq.

Den nye amerikanske administration

Han oplyser, at indlægget på konferencen gav anledning til "at informere den nye amerikanske administration om Grønlands tanker for økonomisk udvikling og et ønsket samarbejde med USA herom”.

Ifølge pressemeddelelsen er The Woodrow Wilson Center et af de mest velansete tænketanke, og som har påbegyndt ”The Polar Initiative” som fokuserer på, at højne Arktiske emner overfor både det bredere publikum såvel som det politiske miljø i Washington, D.C. Det er tanken at holde fremtidige events som fokuserer på Grønland.