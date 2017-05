Vittus: Grønland har mistet en dygtig diplomat

Det oplyser Søren Hald Møller, der er departementschef i Formandens Departement i en pressemeddelelse.

Gensidig overenskomst

Der er tale om en gensidig overenskomst, oplyses det, og det er sket ”i henhold til aftale, der indgået mellem Naatalkkersuisut og Danmarks Jurist- og Økonomforbund om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte, administrative chefer under Grønlands Selvstyre”.

Med aftalen har begge parter aftalt, at de ikke må udtale sig om aftalens indhold.

Fratrædelsen sker en uge efter at Vittus Qujaukitsoq tog sit gode tøj og trafk sig fra sin post som naalakkersuisoq efter at udenrigsanliggender skulle overgå til departementet for landbrug og selvstændighed.

Startede 1. januar 2013

Kai Holst Andersen har siddet som direktør i udenrigsdirektoratet siden 1. januar 2013. Han er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet, og han er M.Sc i International Relations fra London School of Economics and Political Science. Bachelorgraden er gennemført på University of Sussex.

- Det er et stort tab for vort lille udenrigsdepartement og Grønland, siger Vittus Qujaukitsoq til Sermitisaq.AG. Han har arbejdet tæt sammen med Kai Holst Andersen og siger, at han kun har rosende ord at sige om manden.

Dygtig diplomat

- Han er loyal, engageret og en meget dygtig diplomat, fastslår Vittus Qujaukitsoq, der samtidig afviser, at man kan beskylde den afgørende direktør for i sin tid at have haft ansvaret for, at Grønland mistede servicekontrakten til det amerikanske selskabet Exelis Services - den såkaldte Pituffik-sag.

- Man kan ikke klandre en enkelt mand for at have ansvaret for den sag, når embedsværket ikke er gearet. Der bliver jo løbet om hjørner med Grønland, siger Vittus Qujaukitsoq, der samtidig peger på, at det netop derfor er så vigtigt at der oparbejdes de nødvendige kompetencer i Grønland inden for udenrigs- og forsvars-området, så "det hele ikke skal igennem det danske udenrigsdepartement og vi i stedet får det direkte fokus på området".