Vittus vil gøre op med forfatningsrod

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. juni 2018 - 08:56

Naalakkersuisut for Selvstændighed, Vittus Qujaukitsoq oplyser til Sermitsiaq.AG, at han er i gang med at evaluere det hidtidige arbejde i kommissionen, ”og det vil ske i dialog med samtlige partier i Inatsisartut”.

Afklaring inden august

Skal der laves et nyt kommissorium for Forfatningskommissionens arbejde?

- Jeg satser på at kunne melde ud ultimo juli i hvilket omfang kommissoriet skal ændres, oplyser Vittus Qujaukitsoq i et mailsvar mandag aften.

Han afslører, at ”der er sendt et brev til samtlige partier, og der vil være en afklaring på, i hvilket omfang kommissoriet skal ændres”.

De to oppositionspartier Demokraterne og Inuit Ataqatigiit luftede mandag i KNR deres utilfredshed med, at forfatningsarbejdet blot lå stille hen og efterlyste samtidig et nyt arbejdsgrundlag for kommissionen.

Ikke godt nok

I en pressemeddelelse udsendt tirsdag morgen fastslår Vittus Qujaukitsoq, at det hidtidige forløb ikke har været godt nok.

- Jeg vil så vidt muligt sikre at arbejdet i den forrige Forfatningskommission ikke gentager sig i den kommende Forfatningskommission. Arbejdsgrundlaget skal udformes, så ingen er i tvivl om, hvad opgaven går ud på. Ligeledes ved vi alle, at ”hastværk er lastværk”, så jeg har derfor brug for tid til at få skabt et godt arbejdsgrundlag for det kommende Forfatningskommission.” siger Naalakkersuisoq, Vittus Qujaukitsoq.

Han peger på, at tre problemstillinger skal løses:

Sammensætningen af kommissionen skal revurderes, da der i koalitionsaftalen står, at partierne skal have frihed til at bestemme, hvem de vil indstille som medlem.

Friheden til at bestemme, hvem man vil indstille som medlem, medfører, at der skal lave nogle tekniske forholdsregler til, hvad man gør med eventuelle ikke folkevalgte medlemmer og

Der skal forholdes til, om der skal indskrives konkrete problemstillinger, som Forfatningskommissionen skal medtage i sit arbejde før den kommer med en betænkning og anbefalinger.

Hvem kan blive medlem

Er det meningen, at man vil åbne op for, at personer uden for Inatsisartut kan blive medlem?

- Vi lægger op til, at partierne selv skal vælge deres repræsentanter i kommissionen, lyder svaret fra Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG.

Dermed er det ikke kun formandsposten, som Vivivan Motzfeldt besad, der kommer i spil. Da Vivian Motzfeldt blev medlem af det nye Naalakkersuisut forsvandt muligheden for at fortsætte i formandsstolen.

Proceduren

Om proceduren oplyser Vittus Qujaukitsoq, at det er partierne, som indstiller egne medlemmer til Forfatningskommissionen. Medlemmerne skal dog godkendes af Naalakkersuisut efter høring af Inatsisartuts ad hoc-udvalg ”Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen”.

Ifølge Vittus Qujaukitsoq vil det fortsat være det største parti ved seneste valg, der udpeger formanden og det næststørste parti næstformanden – henholdsvis Siumut og Inuit Ataqatigiit.

Arbejde forlænges

- Kommissionens videre forløb afhænger af bevillingsrammen i Inatsisartuts finanslov. Hvorfor tidsplanen vil afhænge af dette. Koalitionspartierne er enige om at forlænge arbejdet, oplyser Naalakkersuisoq for Selvstændighed i svaret til redaktionen.