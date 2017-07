Vittus føler sig forfulgt af drukrygter

Flere kilder oplyser uafhængigt af hinanden til AG, at den egentlige grund til, at Vittus Qujaukitsoq blev frataget udenrigsområdet og efterfølgende forlod Naalakkersuit i vrede, skyldes, at han skulle have været voldsomt beruset under et officielt møde med kinesiske diplomater under en tjenesterejse i Kina.

Det skriver avisen AG.

En påstand, som Vittus Qujaukitsoq, der udfordrer Kim Kielsen som formand for Siumut på partiets landsmøde i næste uge, hverken vil bekræfte eller dementere.

Men det vil få alvorlige konsekvenser, såfremt han finder ud af, hvem der står bag.

Rygtesmede vil blive forfulgt

- Jeg har hørt samme rygter, men jeg vil ikke kommentere indholdet. Jeg vil derimod forfølge personerne bag rygtet for injurier og æreskrænkelse, hvis jeg finder ud af, hvem de er, siger Vittus Qujaukitsoq og fortsætter:

- Der florerer altid mange rygter, også om Kim Kielsen. Men jeg ville ikke være bedre end disse rygtespredere, hvis jeg begynder at udtale mig om den slags. Det er kun vælgerne og valgbarhedsnævnet, der kan tage stilling til, om vi er værdige til at arbejde som folkevalgte. Jeg har ingen dårlig samvittighed og føler, at jeg har opbakning fra lokalafdelingerne på kysten, siger Vittus Qujaukitsoq, der for nylig blev valgt som formand for Siumuts afdeling i Nuuk. Det skete efter, at Lars-Emil Johansen blandt andet havde holdt en anbefalingstale.

Styrket Kielsen

AG har været i kontakt med flere medlemmer af Siumut . Her er det den gennemgående opfattelse, at Qujaukitsoq havde betydeligt mere medvind som formandskandidat før katastrofen ved Uummannaq og inden hans opsigtsvækkende udtalelse til AG om at invitere Aleqa Hammond tilbage i Siumut.

Nu synes vinden at være drejet til fordel for Kim Kielsen efter Naalakkersuisuts indsats i forbindelse med tsunamien ved Nuugaatsiaq og Illorsuit.

