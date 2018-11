Vittus har fået flertal for Finanslov 2019

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. november 2018 - 09:01

Klokken 11.15 vil den nye finanslov blive fremlagt på et pressemøde.

Bredt flertal

Sermitsiaq.AG erfarer, at det er lykkes Vittus Qujaukitsoq at samle støtte til næste års finanslov, der rækker ud over Demokraternes stemmer.

På pressemødet vil de overordnede temaer i finanslovsaftalen blive gennemgået.

Oliepenge er skrottet

Demokraterne har under andenbehandlingen af aftalen forlangt, at en post på 48 millioner kroner til offshore-olieefterforskning, som Departementet for Erhverv har ønsket, skulle skrottes.

Sermitsiaq.AG erfarer, at netop denne post ikke er at finde i Finansloven for 2019.

Ubekendt

Niels Thomsen, Demokraternes formand, har i stedet peget på, at de mange millioner skulle tilfalde idrætslivet. Om det er tilfældet er uvist på nuværende tidspunkt, men et emne der med stor sandsynlighed vil blive stillet spørgsmål til på pressemødet.