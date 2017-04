Vittus vil have en ambassadør i Reykjavik

Naalakkersuisut ønsker at åbne en grønlandsk repræsentation på Island. Dermed vil Grønland have diplomater i både Bruxelles, Washington og Reykjavik.

Kina skudt til hjørne

Til gengæld er planen om at etablere et kontor i Kina ind til videre skudt til hjørne.

Ifølge udenrigsdepartementets beregninger vil det nye kontor på Island koste omkring 2,5 millioner kroner, blandt andet til løn og driftsomkostninger. Over de næste 10 år vil det altså være en satsning svarende til 25 millioner kroner.

Til gengæld forventer medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq (Siumut), at der er store fordele at hente for Grønland. Både økonomisk og politisk. Han peger på, at relationerne mellem Island og Grønland løbende intensiveres og udbygges i disse år.

Nødvendig med direkte kontakt

- Senest i forbindelse med sagen om Polar Nanoq og tilbageholdelse af grønlandske borgere har det vist sig, at tæt dialog og direkte kontakt mellem grønlandske og islandske myndigheder har været nødvendig. Udenrigsministeriets borgerservice og Danmarks ambassade i Reykjavik har ikke kunnet løfte opgaven i forhold til servicering af grønlandske borgere; herunder i forhold til tolkebistand og kontakten med pårørende i Grønland. Der er kun få kernesager, der er blevet løftet af de danske myndigheder i denne sag, skriver Vittus Qujaukitsoq i et fremlæggelses-papir om planerne.

