Visit Greenland: Fremgang over det hele

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. juni 2018 - 16:16

Kenneth Høegh stopper som bestyrelsesformand for Visit Greenland og erstattes af Maliina Abelsen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Positive tal

På Visit Greenlands generalforsamling pegede Kenneth Høegh, der har været formand i fire år og i foråret blev departementschef i Selvstyret, på de mange positive tal, der dokumenterer et erhverv i vækst.

Overnatninger steg 10 procent

Samlet mængde turister inklusiv krydstogt var knap 85.000

13,1 procent flere krydstogtsgæster trods færre anløb

Turisters hotel-overnatninger er fra 2014 til 2017 steget fra 95.000 til knap 110.000

Bestyrelsen Maliina Abelsen (fmd) Anette Grønkjær Lings Erik Bjerregaard Johanne Bech Sakiko Daorana Arni Gunnarsson

- Tallene fortæller, at der er grund til at se positivt på fremtiden for turismen i Grønland. Der er forventning om positiv vækst i 2018 udmeldt af branchen, indikationer som tyder på at væksten fra de seneste år fortsætter. Interessen for Grønland og Arktis viser sig også i antallet af henvendelser fra individuelle rejseskribenter og mediehuse med en stigning på 44 % fra 2016, sagde Kenneth Høegh ifølge en pressemedddelelse og tilføjede:

Det lange seje træk

- Markedsføring er det lange og seje træk som Visit Greenland har stået for siden 1992 og styrket på forskellige medietyper og platforme de senere år især. Markedsføring er som at plante et træ i vores land, tingene tager en rum tid for at vokse til. Det kan siges, at ”Visit Greenland sår, og turisterhvervet høster.

I sensommeren 2017 var Visit Greenland arrangør og vært for den store rejsemesse Vestnorden Travel Mart i Nuuk. Tilbagemeldingerne har været særdeles positive fra deltagerne, der kom fra hele verden.

Maliina Abelsen blev af ejeren, Grønlands Selvstyre, udpeget til formandsposten i bestyrelsen. Hun er til daglig kommerciel direktør i Air Greenland.