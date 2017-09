Visit Greenland lancerer ny hjemmeside

En stærkt forenklet hjemmeside, der bringer læsernes fokus derhen, som Visit Greenland ønsker det.

Færre sider

At færre sider kan være en fordel over for al verdens turister, kan lyde paradoksalt, men det kan i brugernes sted virke langt mere overskueligt og vedkommende. Ikke mindst når målgruppen spænder over købestærke turister fra hele verden.

- I dag er ”godt nok” indhold ikke godt nok mere, så vi må stille os i brugernes sted og fokusere skarpt på at besvare de vigtigste spørgsmål, som brugerne går rundt med, siger Filip Gieida, der er den digitale strateg bag hjemmesiden.

Når brugerne går ind på hjemmesiden vil et søgefelt møde brugerne i øjenhøjde, og en wauw-video med de flotteste landskaber, hundeslæde, sne, dyr, mad og hvad der i øvrigt kendetegner Grønland lader ingen i tvivl om, hvad det handler om: Kom og oplev Grønland. En modig beslutning at kopiere Google, verdens største søgemaskine, med søgefeltet helt i centrum og midt i en filmafspilning.

Filip Gieida oplyser, at man løbende vil optimere hjemmesiden - se den her: www.visitgreenland.com

Hjemmesiden er lys og luftig, hvid som indlandsisen, og det valgte design spiller godt sammen med de flotte fotos, videoer og informerende tekster, der har tematiske ekstralinks lige i nærheden, så brugeren bringes dybere og dybere ind i det grønlandske univers.

Turistmesse

På mandag kommer de første udenlandske turistoperatører til Nuuk, som Visit Greenland er vært for i forbindelse med den store turistmesse: Vestnorden Travel Mart fra 18. til 21. september.