Visit Greenland: Lad bare finnerne få julemanden

I Finland gør man meget for at fastslå, at julemanden kommer fra dette arktiske land. Men det ændrer ikke på, at mange børn hvert år sender julebrev med gaveønsker til Grønland, fordi de tror julemanden bor her.

Ingen interesse

Det har imidlertid ikke turistorganisationens interesse at bevare den illusion.

- Julemanden er i Danmark kendt for at komme fra Grønland. Men i andre lande forbinder man ham med Finland. Og det cirkus, finnerne har, kan vi ikke konkurrere med, siger Lykke Geisler Yakaboylu, der er direktør i Visit Greenland til dr.dk.

Finnerne mener, at julemanden hører hjemme i Lapland, og man har formået at lave en stor forretning ud af byen ”Santa Claus Village”, som er en forlystelsespark med butikker og restauranter.

Direktøren for Visit Greenland mener, at det er svært at hamle op med det ”cirkus”, som finnerne har lagt for dagen.

Nordlys og hundeslæder

- Men Grønland vil også hellere være kendt for at være en adventure-destination, hvor man kan opleve Nordlyset og køre hundeslæde i modsætning til det finske "Disneyshow". Det vil vi ikke konkurrere med. Vi har satset på det tidligere, og det fejlede, så Finland må gerne få julemanden for vores skyld, siger Lykke Geisler Yakaboylu til dr.dk.

For år tilbage havde man et lille kontor i hovedstaden, hvor breve kunne sendes til julemanden, og de blev besvaret, men det blev aldrig nogen økonomisk succes fastslår direktøren, der ikke vil bruge julemanden aktivt i markedsføringen.