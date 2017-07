Visit Greenland er glade og stolte over ny verdensarv

Weekendens nyhed om at kulturlandsskabet Kujataa i Sydgrønland er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste har vækket begejstring hos Visit Greenland.

- Vi er naturligvis både stolte og glade for, at Sydgrønland nu har fået UNESCO's blåstempel som verdensarv. Det er flot og stort for såvel regionen som hele landet at vi nu har to områder på verdensarvslisten, siger konstitueret direktør i Visit Greenland, Anders la Cour Vahl, med en hentydning til verdensarvsområdet i Isfjorden ved Ilulissat.

Status skal synliggøres

Den konstituerede direktør påpeger, at det nu er vigtigt at bruge anerkendelsen og se fremad.

- Nu er de næste vigtige skridt at synliggøre den nye status overfor turoperatører og medier samt at gøre verdensarvsområdet tilgængeligt gennem oplevelsespakker og -produkter med udgangspunkt i den fortælling, der ligger bag verdensarvstatussen. Begge dele noget Visit Greenland naturligvis vil bidrage til i samarbejde med Destination South Greenland og de lokale operatører, siger Anders la Cour Vahl og fortsætter:

- Emnet for verdensarvsstatussen i Sydgrønland er i fuldkommen overensstemmelse med det regionale brand Explorers by Nature's fortælling om regionen, hvilket er en klar styrke i formidlingen fremover.

Fem delområder

Området omfatter fem delområder i fjordsystemet omkring Igaliku Fjorden og Tunulliarfik.

Det drejer sig om Igaliku, Qassiarsuk, Sissarluttoq, Tasikuluulik og Qaqortulooq-Upernaviarsuk.

