Virtuel valuta er mere værd end guld

Den ene ting kan man løfte, føle på eller bare beundre med øjnene, mens den anden er en abstrakt størrelse i den digitale verden.

Ikke desto mindre er den digitale valuta bitcoin blevet mere værd end guld. Der skal nu 1265 dollar til at købe en enkelt bitcoin, mens det koster omkring 1230 dollar per såkaldt troy ounce guld. Enheden er det samme som godt 31 gram af det ædle metal.

Det samlede antal bitcoin i omløb har dermed oversteget 20 milliarder dollar i værdi. Det svarer nogenlunde til størrelsen på Islands økonomi.

Hvem der har opfundet bitcoin, er omgærdet af mystik. Den afgørende forskel i forhold til en traditionel valuta med fysiske mønter og sedler er, at der ikke står en centralbank bag. Det forklarer Niels Christensen, chefanalytiker i Nordea.

- Enhver valuta bygger på tillid. Ved en traditionel valuta, som hører til et land eller en region, er der en centralbank, som er garant. Bitcoin eller andre digitale valutaer bygger på tillid til selve systemet, siger Niels Christensen.

Alene i år er bitcoin steget 33 procent. De seneste ugers stigninger tilskrives blandt andet, at de amerikanske myndigheder i næste uge for første gang muligvis vil tillade en børsnotering af en såkaldt indeksfond, der følger værdien af bitcoin.

Men stigningen over de seneste år skyldes især kinesisk interesse for den virtuelle valuta, der kan bruges som betalingsmiddel flere og flere steder i den fysiske verden.

I Kina er frygten hos myndighederne dog, at bitcoin bliver brugt til at føre penge ud af landet. På samme måde er der ofte kritik af, at bitcoin bliver brugt til pengeoverførsler, der ikke tåler dagens lys.

- Hvis man vil undgå andres og især det offentliges registrering af ens værdier, så er bitcoin interessant, siger Niels Christensen.

Hos Dansk Bitcoinforening, som forsøger at udbrede brugen af den digitale valuta, anerkender formand Simon Ousager, at bitcoin har en skyggeside. Men der findes værktøjer til at bekæmpe eksempelvis hvidvask i systemet, påpeger han.

- Det er rigtigt, at bitcoin bliver brugt af kriminelle, men det bliver almindelige kontanter også. Der er mange helt almindelige danskere, der synes, at det er interessant med bitcoin, siger Simon Ousager.

En stærkt opadgående kurve har også fået professionelle investorer med mange milliarder på kistebunden til at kaste deres penge efter bitcoin.

- Spekulanterne er blevet lokket til. De er ligeglade, om det er en traditionel valuta, en aktie, en obligation, olie eller guld. Bare der er en formodning om, at det vil stige, og de tror på, at de kan realisere deres gevinst på et senere tidspunkt, siger Niels Christensen.

Chefanalytikeren spår, at digitale valutaer vil vinde frem - også hos de officielle centralbanker - i takt med at brugen af kontanter falder. I Sverige overvejer Riksbanken eksempelvis at indføre en "e-krone".

Skulle man som privatperson få lyst til at veksle sine lønkroner til bitcoin, har Simon Ousager primært ét råd.

- Man kan ikke bare forstå det ved at google i en halv time. Man skal bruge tid på at sætte sig ind i det og læse op på hele systemet, siger han.

/ritzau/