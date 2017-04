Virtual reality får hjerneskadede i køkkenet

Bordpladen i køkkenet er møgbeskidt. Kim Valbjørn tager svampen og begynder langsomt at tørre af, så pletterne forsvinder én for én.

Til sidst må han strække hele overkroppen for at få det sidste væk. Han er træt, da arbejdet er overstået.

Så forsvinder køkkenet, og Kim Valbjørn er tilbage i et lille gråt lokale på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted.

Han har ikke gjort rent hjemme hos sig selv. Til gengæld har han ved hjælp af virtual reality-briller trænet sin balance og sin højre arm, der volder ham problemer.

Virtual reality er nemlig et nyt redskab, som igennem de seneste to år er blevet udviklet og testet på Neurorehabiliteringen i Grindsted.

Målet er blandt andet at genoptræne patienter, der er endt med såkaldte skjulte handicaps som følge af en hjerneskade.

Det betyder, at de er blevet svækket i deres evne til at gøre nogle af de mest dagligdags ting, fortæller fysioterapeut på sygehuset Mathias Meldgård.

- De kan have problemer med at bruge redskaber rigtigt, siger han.

- Typisk kan det være at børste tænder med en kam, fordi de ikke rigtig kan se meningen med redskaberne, der ligger foran dem.

Med brillerne på træder patienterne ind i en anden verden, hvor de kan øve sig i blandt andet at skære brød uden at risikere at komme galt afsted med kniven.

For 64-årige Kim Valbjørn fra Esbjerg var det en blodprop i hjernen, der sendte ham til genoptræning.

Og selv om det føles lidt mærkeligt at bevæge sig rundt i et virtuelt køkken, så er han glad for at mærke, at armen bliver nemmere at styre.

- Jeg er begyndt at barbere mig, fortæller han.

En anden fordel ved at træne med virtual reality er, at det er sjovt, siger Susanne Asmussen, som er afdelingsterapeut på Neurorehabiliteringen.

Genoptræningen kan ellers hurtigt blive kedelig for patienterne, der igen og igen skal gentage de samme bevægelser.

- Her er man optaget af for eksempel at sætte varer på plads. Du kan også se, at de rækker op og skal nå noget, og hvis de har svært ved at gribe eller slippe, så kommer de jo til det mange gange, forklarer hun.

- Det er sjovere at være optaget af sådan noget end at rejse sig ti gange i en gymnastiksal.

På den måde ender patienterne ofte med at have større mod på at fortsætte længere tid med træningen.

Det er studerende i medialogi på Aalborg Universitet, der begyndte arbejdet med at bruge virtual reality til genoptræning af hjerneskadede.

Drømmen er på sigt at gøre den virtuelle virkelighed så personlig som mulig for patienterne. En cykelsmed skal altså kunne putte brillerne på og reparere en cykel, mens en murer skal kunne bygge et hus.

- Virtual reality har jo mange muligheder, siger 25-årige Daniel Christensen, som er blandt initiativtagerne.

- Det er fantasien, der sætter grænser.

Et stort problem lige nu er, at patienterne ikke kan mærke tingene i den virtuelle verden. Det får dem ofte til at tabe de varer, som ellers skulle placeres på hylden.

Næste skridt er derfor at få fat i et par endnu ikke færdigudviklede handsker, der gør det muligt også at føle sig frem med brillerne på.

/ritzau/