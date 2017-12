Virksomheder udsat for lønpres

Reelt er der ingen arbejdsløshed i Nuuk og derfor vender virksomhederne blikket mod Europa. Men opsvinget i Europa begrænser yderligere interessen for at tage et job i Grønland, fastslår erhvervsanalysen, som Sermersooq Business Council offentliggjorde forleden.

Lønpres

Det har resulteret i et lønpres mellem virksomhederne for at bevare eller tiltrække den nødvendige arbejdskraft for at holde hjulene i gang.

- Private virksomheder har til tider svært ved at konkurrere mod de kommunalt ejede og Selvstyreejede virksomheder, der tilbyder andre goder end private virksomheder ofte er i stand til at tilbyde, men der opleves ikke en egentlig konkurrence fra de offentlige arbejdspladser om medarbejdere, fremgår det af rapporten.

- Der er vilje til at investere i en lokal medarbejder ved ansættelsen frem for at rekruttere en tilkaldt medarbejder, der ikke behøver opkvalificering for at kunne tiltræde jobbet. Generelt opleves en høj grad af vilje og fleksibilitet til at kunne rekruttere og uddanne lokalt, fremgår det.

Virksomhederne justerer deres kapacitet og kompetencebehov ved at anvende eksterne services som for eksempel konsulenter, der primært findes i Danmark og sekundært i Nuuk.

Nye generationer

Blikket er rettet mod de kommende generationer, som er på vej igennem uddannelsessystemet.

Virksomhederne håber, at uddannelsesinstitutionerne ikke udvikler egne standarder, men læggerr sig op ad internationalt anerkendte standarder, lyder anbefalingen fra virksomhederne, der har deltagert i undersøgelsen.