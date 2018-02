Virksomheder mangler viden om RALs strategi

Mange har ytret sig kritisk over for Royal Arctic Lines nye strategi på diverse sociale medier, men helt grundlæggende er kendskabet til strategien meget ringe, afslører undersøgelsen, som Grønlands Erhverv og Royal Arctic Line har lavet i fællesskab sammen med HS Analyse, der har stået for det praktiske.

64 procent aner ikke nok

64 procent af virksomheder oplyser, at de ikke ved, hvad den nye strategi vil få af betydning for deres virksomhed.

Det er især virksomheder i Nuuk-området, der mener at vide, hvad den nye strategi vil få af betydning, fremgår det af undersøgelsen. I resten af landet er man knap så godt orienteret om RALs kommende planer, der indbefatter et storstilet samarbejde med islandske Eimskip, flytning af havn i Danmark fra Aalborg til Aarhus og ugentlige sejladser via Island.

Undersøgelsen indeholder 18 konkrete spørgsmål, hvor der enten kan svares ja, nej, ved ikke eller virksomheden skal vægte sit svar.

Ingen konklusion

Grønlands Erhverv og Royal Arctic Line undlader behændigt at komme med en samlet konklusion på undersøgelsen, men har blot offentliggjort den og lader det dermed op til offentligheden at vurdere om strategien er godkendt.

De grønlandske virksomheder bliver blandt andet spurgt om, ”hvad er dine generelle forventninger til RALs nye besejlingsstruktur mht fragtraternes udvikling?

36 procent har en forventning om, at priserne falder, mens 43 procent mener, at priserne vil stige eller forblive uændrede.

Der er generel enighed om betydningen af lavere fragtpriser, idet 81 procent er positive det vil sige lægger vægt på, at strategiplanen giver løfter om lavere priser på længere sigt, fremgår det HS Analysen.

RALs investering i et stort containerskib vil øge kapaciteten i atlanttrafikken. Om det skulle være en fordel for virksomhederne svarer 42 procent positivt, mens 58 procent ikke ser nogen fordel.

Aarhus tror man ikke på

Undersøgelsen viser, at langt de fleste virksomheder lægger vægt på forsyningssikkerhed og ugentlig service med højere regularitet. Det vægtes positivt blandt langt de fleste.

Derimod er der ikke mange, der tror på, at man “via Aarhus sikres bedste forbindelser til og fra resten af verden fra Danmark og dermed integreres Grønland bedst muligt i de globale logistiknetværk?”

På det spørgsmål er 74 procent langt fra enige. Ja, man tror ikke på, at det vil være en fordel for deres virksomheder.

I samme boldgade er virksomhederne meget negative på følgende spørgsmål:

Det globale behov

- Forbindelserne til Reykjavik og Aarhus skaber muligheder for direkte aftaler med globale rederier for eksporten med mulighed for væsentlige besparelser i containerhåndtering og salg direkte uden et salgsled i Danmark?

66 procent tror ikke eller tror slet ikke på, at det vil få betydning for deres virksomhed i modsætning til de 26 procent, der er positive.

Direktør på rejse

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Verner Hammeken, topchef i rederiet, men omstillingen meddeleler, at chefen er ude at rejse.

I pressemeddelelsen oplyser GE og RAL, at "Grønlands Erhverv og Royal Arctic Line vil sammen se på, hvad analysen giver anledning til af yderligere tiltag for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for erhvervsudvikling på sigt."